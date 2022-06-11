今年清華大學畢業典禮，受疫情影響縮小規模，校長高為元首度主持畢典，他以「選擇」為題，勉勵4665位大學部及研究所畢業生，與其尋找前方最平坦的路，應試著選「比較好的難題」，能激發興趣和勇氣的難題。

清大本屆畢典共有1910人獲頒學士學位，2505人獲頒碩士學位，250人取得博士學位，大學部有近3成畢業生跨域學習，包括雙專長、輔系、雙主修、跨領域修課等，創歷年新高。

因遇疫情，畢典縮小規模，採實體與線上直播並行，學士班、碩士班各派1名代表參加，博士畢業生則全體參加，其餘畢業生及家長則線上參與。

高為元表示，他常被問到，為何要放棄國外高薪，回台灣並來到清華，這是一種選擇，而做自己往往最困難。

高為元說，人總選擇最平坦的路，但誰能保證此路未來也一定平坦，因此他勉勵學子，不必試圖去尋找最平坦的路，反而可試著去選「比較好的難題」。

清大近年畢業生有4分之1具備跨領域雙專長，大學部兩名致詞代表，工學院學士班畢業生林建智是材料、生醫工程雙專長，科管院學士班畢業生魏以情則是計量財務金融、法律雙專長。

今年「梅貽琦獎章」得主郭柏辰，是清華電機系學霸，他感謝清華給予兼顧學業及田徑運動的環境，感謝老師同學陪他度過受傷及練習低潮期，畢業後將直升清大電機系碩士班，朝研究與運動之路邁進。

另一位「梅貽琦獎章」得主、特教系畢業生邱慕言也是學霸，曾6度獲書卷獎，並熱心參與海外志願服務，她感謝清華豐富的跨領域資源，讓她修習雙專長與教育學程，有能力幫助他人。