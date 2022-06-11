2022基隆城市博覽會昨日正式開跑，台北市也即將在8月底砸下8610萬舉辦「台北城市博覽會」，市議員許淑華批評，大型活動理應從公務預算中編列並動支，豈料北市卻全由第二預備金支出，她怒斥市長柯文哲竟拿救命錢「救自己」，只顧自我包裝犧牲民眾利益，柯則承諾會改進。

許淑華指出，台北城博會規模在1億以下，2021年時市府以來不及編預算為由，先動支二備金2960萬辦理城博會總體規畫與維運所需經費，2022年時又使用二備金4900萬來做分區規畫，現又追加750萬辦理移展所需，整整8610萬辦展經費全動支市民救命錢。

她質疑，既然2021年以使用二備金，為何隔年不願循正規管道編列公務預算，繼續把腦筋動在二備金上，並將金額壓在5000萬內以規避議會備查，種種行為以非「來不及」可解釋，而是無視規則，且動支二備金必須經由市長同意，痛批柯別再推託說不知此事。

她不滿地說，自2017年來，柯已動用1億餘元二備金舉辦杜鵑花季系列活動、大縱走國際宣傳影片、動物保護月系列活動、疫情產業轉型政策白皮書及2022台北城博會，該用年度預算動支的項目卻全動支二備金，難脫行銷包裝市長之嫌。

此外，台北市今年編列災害準備金17.5億元，現已動支逾7成、約12.5億，她憂心未來恐難支應疫情支出，作為急用的二備金卻又被柯拿來辦畢業之作，經費花用毫無正當性。她要求，市府應將2022臺北城市博覽會尚未動支金額，先用於疫情、災害項目使用，原項目以追加預算方式提送議會審議。

對此，柯文哲透露，這是去年11月才有的計畫，但對於此事他會改進，台北市政府副發言人魏文元回應，災準金已動支的12億餘元大部分都用在防疫，如購買快篩劑及關懷中心人力支出等等，現已報指揮中心會議計畫追加，以備緊急時能立即支應，絕不會有救命錢不足的問題；二備金預算也規畫追加中。

她強調，市府預算編列，皆以考量臺北市民權益、城市發展和北市形象推廣為出發點，力保每分錢都合理使用，但也會定期檢討，以求精進。