昨天晚上，中國再次以突襲式的通知，停止台灣石斑魚輸入，蔡英文總統表示，這是再次違反國際貿易規範，這對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。「我們要表達嚴正譴責」。

總統表示，她已經指示行政院農業委員會，即刻啟動三項因應措施，保護台灣漁民，包括多元對內行銷拓展通路、調查上市期間及產量、獎勵加工及外銷。 因為確診隔離中的農委會主委陳吉仲，依然堅守崗位坐鎮指揮。

蔡總統今在臉書表示，中國違反國際貿易規範；處置的慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，中國的做法已經違反國際貿易邊境檢驗慣例。台灣也不排除向WTO申訴。

她說，台灣提供的科學證據，中國不願回應；台灣輸出的石斑魚都符合國際規範。去年被中國通報3件不合格個案，在確認安全無虞並強化源頭用藥管理後，都正面回復中國，但中國都未再進一步提供科學證據。

總統說，中國一而再、再而三違反國際貿易規範，打壓台灣的農產品。她要告訴大家，去年，中國禁止鳳梨輸入，都克服難關了，這次也一定能克服挑戰！除了將台灣優質石斑魚外銷國際，我也要請國人一起支持台灣漁民。