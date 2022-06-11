台南市11日新增7038人確診，台南市長黃偉哲提到疫情南移，近日台南市孩童施打疫苗人數卻緩降，提醒家長趕緊讓小孩施打疫苗，別拿孩子健康賭運氣。另提供萬件隔離衣給社福機構內，關注長輩住民的健康。

黃偉哲11日在防疫記者會上提到，台南市5歲到11歲小孩第1劑疫苗覆蓋率已達81.24％，近日接種人數緩降，分析原因有2，除了想打都打了，另外有確診康復的小孩，短期不再打疫苗。

台南市12歲到17歲國、高中、五專打疫苗第1劑覆蓋率已8成，第2劑達4成7，黃偉哲提醒家長盡快讓孩子接種疫苗，「別拿孩子健康來賭運氣」。

台南市衛生局長許以霖表示，台南市11日公布的7038確診數為36小時（1天半）的通報數字，實際1天的確診人數仍在5000多例，台南市今年至今累積確診16萬5884人，4萬652人居家隔離中，疫苗覆蓋率第1劑90.4％，第2劑81.3％，追加劑覆蓋率66.2％。

除了孩童的疫苗施打需提升外，台南市社福機構需提升防護，數據顯示，疫情死亡率有4分之1來自社福機構內的住民，台南市有139家社福機構，7398位住民，工作人員近4000人，台南市社會局決定發放1萬件隔離衣，平均每位工作人員可有3件，以備不時之需，另提供12萬劑快篩，平均每位住民9劑、工作人員7劑。

隨著確診人數增多，台南市衛生局重申簡單方便的快篩陽性的處理流程，快篩陽性者可上「台南快疫通」的line帳號，或上13家醫院防疫門診視訊看診。確診者同住親友可上「台南共照雲」line帳號，或上13家醫院防疫門診視訊諮詢。