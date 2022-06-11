28歲的加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）10日在社群媒體上發布自己「面癱」的影片，只見他嘗試微笑、眨眼和動臉，但局部臉部沒有反應，他表示：「正如你們所見這隻眼睛沒辦法眨眼。我這半邊的臉沒辦法微笑，整半邊的臉都癱瘓了。」

小賈斯汀本周宣布取消「Justice World Tour」世界巡迴演唱活動之後，PO出影片表示被醫師診斷出「雷氏症候群」（Ramsay Hunt syndrome），接下來的演唱活動暫時無法進行。他說：「這個病毒在我的耳朵攻擊神經，造成我的（右邊）臉部癱瘓。」他也積極進行臉部復健，期望復健至「恢復正常」，但他坦言不清楚還需要多久時間才能康復。

他向粉絲喊話，希望大家可以耐心等他復原，「這問題很嚴重，正如你們所見。顯然我的身體告訴我，我必須慢下腳步。我希望你們都能理解，我會利用這段時間休息好好放鬆，恢復到百分之百的程度，這樣就可以繼續做我生下來就該做的事。」