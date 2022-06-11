和平區環山部落泰雅族原住民蔣介文，參加2022年台灣田徑公開賽，在男子5000公尺及1萬公尺項目，分別以15分26秒66及32分24秒68的優異成績奪下雙料金牌。運動局長李昱叡說，蔣介文技驚全場成為台灣田徑公開賽的傳奇，在國內菁英好手中脫穎而出，相當難得。

李昱叡說，蔣介文繼去年萬金石馬拉松封王後，於5月參加2022年國道馬半程馬拉松以1小時11分01秒再度奪冠。賽事參加者多為高中及大學生，面對多是小十多歲的年輕好手，40幾歲的他；首日賽事1萬公尺項目決賽奪冠後，於翌日的5000公尺項目上，比排名第二的成績快了近6秒的時間再次拿下第二冠，成台灣田徑公開賽最年長金牌得主，令人敬佩。

李昱叡表示，蔣介文出身運動世家，父親蔣正仁是台中市原住民族的總頭目，同時也是體育老師，曾奪區運會男子馬拉松季軍，父子倆均在體壇表現精彩亮眼。不僅是台中原住民傑出人才，也是台中運動界的優秀選手，為國家、為城市爭取榮耀。

蔣介文指出，睽違21年再度參加台灣田徑公開賽，主要是想以賽代訓，提升自己的速度，年紀和體力當然有差，但關鍵是恢復能力跟是否有拼鬥的心，透過按部就班的訓練及參賽，逐步調整自己的狀態，相信自己能回到顛峰，沒有不可能，本次賽事能夠奪冠是靠經驗取勝。

李昱叡強調，蔣介文目前以1小時3分46秒半馬成績成為全國紀錄保持人，2019年代表台中市參加全運會奪下馬拉松金牌，去年分別奪下台北馬拉松全程國內男子組第二名，及在萬金石馬拉松中，以2小時26分29秒奪下個人首次萬金石冠軍，創下最佳紀錄；不但是國內組第一，更是總排名冠軍。