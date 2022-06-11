新竹市政府開辦「回收生活節」，今年在6處3C賣場及量販店，供民眾提交7類資源物兌換現金抵用券，環保局也舉辦「挺環保！自備盒杯．1集2抽樂成雙」活動，採LINE電子集點，民眾自備容器於指定243家餐飲店家消費，即可掃描集點抽iPad等獎品。

市府環保局指出，2018年起開辦「回收生活節」，經統計至110年共5423人參與，回收廢資訊用品，包括筆記型電腦、平板電腦、顯示器、鍵盤、主機與電風扇等共1萬2315件，廢乾電池約5公噸。

今年在6處3C賣場及量販店，供民眾提交7類資源物兌換現金抵用券，標準為廢筆記型電腦1台100元、廢平板電腦1台50元、廢電扇1台50元、廢手機1台20元、廢鍵盤1台10元、廢乾電池0.5公斤10元、行動通訊相關配件，包括旅充、座充、電池、耳機、手寫筆、傳輸線及讀卡機）1公斤10元。

而在電池類別，原已回收「1至4號乾電池、鈕扣型」5項電池，即日起更加碼回收「行動電源、鋰電池、水銀電池、筆電電池」4項電池。

環保局指出，現金抵用券視同現金，限於該6處3C賣場及量販店購物折抵使用，使用期限至明年6月30日止，每人每類資源物限兌換3份，數量有限兌完為止。

環保局指出，電池含有酸性或鹼性液體，以及各種重金屬成分，若當作一般垃圾焚化或掩埋，將會對環境造成嚴重污染，提醒民眾，平時應定期檢視家中不要的手機及廢資訊物品，並刪除內部個資，送到正確的回收管道，如清潔隊資源回收車或合法回收業者。

另外，環保局今年也辦「挺環保！自備盒杯．1集2抽樂成雙」活動，採LINE電子集點，民眾每次自備容器於指定243家餐飲店家消費後，即可掃描集點抽獎，有iPad、氣炸烤箱、Switch Lite、Apple Watch s3、AirPods，百貨禮券等。

每人每日每店限集點1次，集滿10點可兌換100元超商電子商品卡1張，每支手機號碼最多可兌換3張，商品卡活動總量1500張，兌完為止。