中華電(2412)宣布，由子公司中華系統整合公司領頭籌組專業研發團隊，在國家發展委員會、國軍退除役官兵輔導委員會及高雄榮民總醫院全力支持下，「5G高雄榮家智慧長照服務」正式上線啟動，本計畫結合5G AIoT感測設備及智慧眼鏡AR擴增實境等先進技術，搭配國產5G O-RAN打造的5G專網，於高雄岡山榮譽國民之家實際上線並正式提供智慧長照服務。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電身為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟的創始成員之一，除積極投入高雄亞灣區資通訊與5G網路建設外，也致力於將各種5G技術與實際應用結合，將5G AIoT的優勢推廣到各種垂直場域。台灣目前正逐步走向超高齡社會，對於銀髮樂齡與智慧長照的需求也日益增加，如何結合台灣強大的ICT資通訊產業、專業的醫療技術與優質的醫療資源，提供高齡長者所需的照護服務，已成為目前非常重要的課題之一。中華電信集團很榮幸能在退輔會的指導下，與高雄榮民總醫院合作，並結合國內資通訊與醫療優質廠商，共同爭取到國發會5G智慧長照計畫，促成本次智慧長照服務的正式上線啟動。

中華電信與中華系統整合公司，在去年10月於高雄成功大樓宣佈5G AIoT智慧醫療正式落地並與各家廠商簽約。隨即帶領專業團隊整合先進資通訊科技及醫療場域需求，充分運用5G、AIoT及AR等創新技術，升級醫事服務的效率與能力，同時，在退輔會的指導下，共同將5G智慧醫療應用結合數位榮家轉型策略，提供國內最完整之養護機構全方位數位轉型服務，協助岡山榮家導入5G AIoT技術，並與高雄榮總進行5G遠距會診，有效提升榮家診療效率，讓住民能在不出門的情況下，即可享受到完善的醫療照護。

國軍退除役官兵輔導委員會規劃金字塔三級醫療照護計畫，利用數位治理及資料治理為工具，以數位及遠距支援服務，協助核心照護團隊來照顧榮家住民，提供智慧醫養、安全照護及快樂復原等服務，成就醫養護合一、榮家即醫院的全新榮家醫養照護體系。在退輔會的指導下，由中華電結合國產5G設備商雲達科技，運用最新5G O-RAN技術打造5G長照專網，同時由中華電子公司中華系統整合，結合國內優質醫療科技公司籌組之專業研發團隊，與高雄榮總合作共同研發「5G AR+AIoT智慧照護系統」，以岡山榮家為實際場域，提供基於5G專網與智慧長照整合技術下的照護流程SOP引導與遠距諮詢協助，同時與高雄榮總即時共享長照資料，以利快速提供醫療指引，真正達成「台灣智能長照 台灣自己打造」的目標。未來除了持續支持台灣醫療產業的發展外，更計畫透過中華電集團能量推廣至國際，將台灣軟硬整合的實力外銷，開拓海外新興市場佈局。