畢業季節到來，不少準畢業生開始找尋未來出路，而公司福利制度是否完善，也是求職者相當在意的條件。有網友分享自家公司提供的員工福利，其中工作時間很彈性，讓不少網友相當羨慕，不過也有人直言，「把這些有的沒的福利通通轉成月薪，就是最好的工作」。

原PO去年11月在PTT薪水板發文表示，常聽到同事們稱讚公司福利很好，除了提供免費零食和飲料，還可以選擇讓公司幫忙買一支iPhone或補助40美元通話費，也補助每位員工400美元買平板，此外上班時間很彈性，只要完成工作，即使午休3小時或不進公司都沒關係。

原PO好奇，「公司提供什麼福利，會讓你覺得這是家福利很好的公司？」在當時掀起網友熱議，如今又來到了畢業季節，不少準畢業生紛紛找尋未來出路，意外讓這篇文章再度浮上水面。

針對公司提供什麼福利最好，網友們議論紛紛，「年假15天以上」、「休假優於勞基法就很驚奇了」、「旅遊基金每人1萬5000元」，另有人分享，「前傳產公司給每位員工旅遊津貼3萬元、彈性上下班、晚上加班有額外夜點跟誤餐費」、「前東家台商，工作做完可以去休息室聊天，聊到下班時間再回家」。

眾多留言中，「工作時間彈性」最受網友羨慕，「工時彈性才是真福利」、「曾經待過工作時間自由的美商，提早完工真的超爽」、「工時彈性真的超讚，但台灣老闆沒有這種觀念」、「在台灣要遇到工時彈性的公司根本很難，偏偏這是最夢寐以求的」。

不過也有人認為，「錢很多就夠了，一堆福利然後薪資開24K你覺得ok嗎」、「把這些有的沒的福利通通轉成月薪，就是最好的工作」、「說穿了，錢多事少風氣自由，符合這個就是爽」。