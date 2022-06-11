小三的無奈哭喊！1名女網友抱怨「男友不跟妻子離婚」，她說男友總是用各種理由拖延辦離婚，如今已1年，男友與妻子根本無性生活，不明白為何不趕快簽字，哭喊「因為愧疚？面子？怕同事說閒話？我已經快等不下去了」，其他網友則無奈勸「醒醒吧，真的愛你就不會這樣對你」、「她只要你的身體」。

「男友不跟老婆離婚的原因？」該女網友在匿名公社發文表示，她已經當了男友的小三近1年，男友是已婚身分，男友一直對她說會盡快離婚，但她已經等了快1年，男友不斷稱有各種難處，讓她相當不解，她說男友與妻子沒有孩子，而男友妻子每天都埋首工作、冷落丈夫，甚至有性冷感。

1名女網友抱怨「男友不跟妻子離婚」，男友總是用各種理由拖延辦離婚，如今已1年，她說男友與妻子根本無性生活，不明白男友為何不找妻子簽字。（翻攝自匿名公社）

該女網友說，男友明明就很想離婚，她想不明白到底是什麼原因讓男友拖了快1年還不找對方簽字，發文苦喊「就只是因為愧疚？面子？怕同事說閒話？我已經快等不下去了」。

其他網友留言「醒醒吧，真的愛你就不會這樣對你」、「就算真的離了，妳真的就成了破壞別人婚姻的第三者，這樣真的好嗎」、「你想太多了，他只是想騙你尿尿的地方而已」、「別傻了，妳只是提供免費肉體，對方只是隨便唬爛妳幾句你就相信了」、「因為本來就沒打算要離啊」、「妳就免費炮友啊」、「醒醒吧，有一天妳妳的角色也會變成跟他現在的老婆一樣」。