韓綜《第六感》由「國民MC」劉在錫、吳娜拉、李相燁、Jessi和李美珠共同主持，第三季最新1集邀請因演出《社內相親》帥氣奶狗秘書爆紅的金旻奎，他一登場就讓美珠陷入瘋狂，全程愛心眼鎖定，一旁的劉在錫笑爆：「剛美珠還跟我說會寄喜帖給我！」雖然覺得荒謬但還是答應會包大紅包。金旻奎被懷疑是間諜時，美珠更趁機挖坑：「你如果不是間諜就要跟我交往喔！」金旻奎還傻傻答應，讓全場笑到不行。

金旻奎以綜藝《看見你的聲音》、韓劇《信號》打開知名度，近來更因《社內相親》秘書一角紅遍全球，旁白還打上「讓人忘不了的吻戲眼鏡男」。他透露由於在劇中有脫衣的戲碼，所以有在健身和飲食控制，「1天吃了1公斤的雞胸肉」，讓眾人驚訝不已。被封為「酒窩患者」的劉在錫，則對金旻奎酒窩充滿興趣，步步逼近他：「我有種病，沒辦法忍受不摸額頭和酒窩。」下一秒就戳了金旻奎的酒窩，滿意說：「這個酒窩很深呢！」《第六感》班底的瘋狂行徑在節目開場就讓金旻奎無法招架。

本集須從「附設K書中心的KTV」、「附設麵館的水果店」、「附設晚間套餐的狗狗友善咖啡聽」找出哪一家是冒牌店家。劉在錫在前往地點時，直接在車上展開《第六感》版社內相親，故作正經問金旻奎：「你覺得美珠怎麼樣？」金旻奎笑回：「是大美人呢！」美珠當場害羞笑開花。而金旻奎也在車上表現對石頭的興趣，由於韓文石頭和瘋子第一個字相同，劉在錫立馬回：「你喜歡石頭嗎？美珠是瘋子呢！」美珠也拍胸補保證：「你一定會很喜歡我，你一定會非常喜歡我！」

走訪3個地點後，一行人猜測哪一家是冒牌店家，金旻奎發現第2家店招牌完全沒灰塵，太乾淨了，應該是假的，建議隊友們選第二家，此時Jessi開始懷疑金旻奎是間諜，故意誘導大家的結論，金旻奎直呼無辜：「真的不是我！我對天發誓！」坐在另一頭的美珠聽到說：「如果你不是間諜，就要跟我交往喔！」金旻奎爽快回：「好啊！」下一秒才驚覺搞錯，急忙澄清：「我是說如果是間諜的話！」沒想到最後揭曉間諜竟是劉在錫，由於劉在錫幾乎每一集都會被懷疑是間諜，只有本集沒有，其他人當場目瞪口呆，金旻奎也整個人愣住，震驚到錄影感言差點說不下去。《第六感3》在LINE TV、愛奇藝國際站、friDay影音、bilibili每週六早上10點同步跟播韓國。