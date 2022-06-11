國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄11日新增1萬3023例本土確診個案，創下有疫情以來染疫人數新高，高市府防疫團隊解釋，由於中央法傳系統更新時當機，修復後的確診數量計算至11日中午，所以才有確診數大幅增加的狀況出現，而10日公布有問題的富樂快篩試劑，目前已回收約5500劑，確實陸續檢查出品管線異常的狀況。

高市府衛生局表示，高雄新增1萬3023例本土確診個案，確診人數會大幅升高的原因是中央的法定傳染病系統及健保系統在資料傳輸上出現異常，經過調整後，確診人數則計算至11日中午為止，也就是1天半的數量，所以才會有確診數增量的狀況出現。

高市府防疫團隊10日在防疫記者會上公布，富樂快篩試劑疑似品管線（C）異常，高市府清查後發現共有10萬劑同批號的快篩試劑，緊急公布相關批號資訊，回收問題快篩。經衛生局統計，到11日中午為止，共已回收約5500劑同批號快篩，經過抽驗作業，也確實發現陸續有品管線異常的狀況出現。

衛生局進一步說明，經過檢驗，有問題的均為批號COV2025056的快篩試劑，而其他批號效能正常並無異狀，而有瑕疵的快篩試劑，目前已經通報中央主管機關執行釐清調查，且據了解，檢調也已經介入調查，以釐清真相。

截至6月11日為止，高雄整體盛行率達到10.17％，高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的仍是50到64歲民眾，百分比為19.5％，而0到4歲則是4.3％、5到11歲7％、12到19歲7.6％、20到29歲13.7％、30到39歲16.3％、40到49歲16.4％、65歲以上15.2％。