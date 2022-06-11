鴻海(2317)董事長劉揚偉今（11）日表示，2022年下半年景氣與集團先前預期相差不多、甚至比想像中好。集團針對越南有許多布局計畫正在進行中，短期員工人數將大增，並直言認為中國大陸競爭對手用「挖牆腳」方式跟進布局「非常不可取」。

劉揚偉今日應邀出席國立陽明交通大學陽明校區110學年度畢業典禮，擔任致詞貴賓，除了分享自己曾打算就讀醫學院的過去，也分享應「做自己、一念之間、勤奮並持續學習、知足感恩」等4點經驗，希望能為畢業生帶來幫助。

劉揚偉會後接受媒體聯訪，對於美國通膨迄今仍未降溫，是否對下半年電子產品景氣造成影響，劉揚偉認為，下半年景氣跟集團先前預期差不多、甚至比想像中好，可能是鴻海的客戶和產品較廣泛，目前還沒看到外界傳聞的不利因素。

隨著中國大陸競爭對手積極搶進越南布局，劉揚偉表示，越南廠現在是鴻海集團除中國大陸以外的最大廠區，員工有6萬多人，進度並沒有落後或沒有規畫，目前有許多計畫正在進行中，短期內近1～2年員工人數會大幅增加。

劉揚偉直言，許多競爭對手跟著鴻海跑，在集團廠區旁買塊地走捷徑，「這種方式不可取」，強調要打贏鴻海或讓鴻海認輸，應拿出自己的一套方式，而不是在後頭用低價、低廉方式，也不訓練自己的人才就用高薪挖腳，藉此迅速進入市場，「這種方式非常不認同」。

劉揚偉也透露，由於集團有軟體、半導體、IC設計、系統組裝等多樣性人才，全放在同一個薪資級距表上似乎不太合理。對此，集團內部除了正規畫加薪，也請國際知名人力公司進行研調，目前已進行到一半，未來將針對不同技術人才進行調整，以提升薪水競爭力。

除了研議加薪外，劉揚偉表示，鴻海未來會將相關教育訓練改造為一套系統及制度，讓員工能有更好的國際事業觀、更好的科技素養。同時，將把台灣打造成國際人才訓練中心，未來把海外人才或當地員工送到台灣來做教育訓練，提升集團所需的人才培養。