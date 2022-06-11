鹿谷鄉農會今天舉辦烏龍茶展售會，獲獎好茶須經DNA分子鑑定、微量元素分析等，確保消費者買到國產好茶；受到疫情影響，行家多透過電商及電話訂購，獲等茶葉多銷售一空。

南投縣鹿谷鄉農會今天舉辦春季高級凍頂烏龍茶展售會，南投縣長林明溱出席，並頒匾表揚特等獎得主邱蘇素雲。

林明溱致詞表示，肯定茶農用心管理、精進製茶技術，為消費者產製最優質茶葉，並歡迎民眾多喝南投好茶，可透過農會電商宅配服務，在家就可選購最優質的高級凍頂烏龍茶。

林明溱指出，往年10月登場的南投世界茶業博覽會今年將如期舉辦，縣府將準備新台幣千萬元經費辦理，行政院農業委員會往年補助300萬元至700多萬元，縣府今年將依往例提出補助計畫。

林明溱表示，南投世界茶業博覽會將如期舉辦，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，縣府會以完善防疫措施打造展售空間，為農民及消費者建立最佳交流平台。

農委會茶業改良場長蘇宗振與會指出，茶改場持續協助茶農提升管理及製造技術，近年為維護國產茶、杜絕外來茶混充情形，以DNA（去氧核糖核酸）分子鑑定判別茶樣產地。

蘇宗振指出，為避免可能仍有漏網之魚，也與農糧署合作，以多重元素分析技術，從土壤及水質特定微量元素作為原產地鑑別指標，明確區隔茶產地，確保國產茶品質。

茶賽評審團表示，今年春茶品質近年最佳，等第間相當均質，特等茶色澤墨綠帶油光，茶湯水色金黃明亮，香氣濃郁帶果香，滋味及喉韻佳且冷熱不變，是具發酵香特色的凍頂烏龍茶；頭等茶樣外觀色澤、茶湯水色、發酵與焙火程度及香氣滋味，皆具特色。（編輯：戴光育）1110611