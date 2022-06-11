嘉義縣長翁章梁去年與廠商簽立「鹿草垃圾焚化廠升級整備工程案」促參契約。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府2021年辦理「鹿草垃圾焚化廠升級整備工程案」、「中央廣播電臺民雄分臺日式招待所暨日式宿舍委託營運案」招商，民間投資金額14.49億元，促參簽約案件數及民間投資金額都是非六都第1名，獲得中央「招商卓越獎」，將獲頒獎勵金2697萬8080元。

縣府表示，環保局為提升政府部門垃圾調度彈性，將「鹿草垃圾焚化廠升級整備工程案」辦理有償RTO（整改、移轉、營運）模式促參，成為全國首例依《促進民間參與公共建設法》規定轉型升級達到循環暨環境教育園區的環保建設案。

縣環保局長張根穆表示，鹿草垃圾焚化廠升級整備工程案於去年10月簽約，總經費約14億餘元，爭取中央補助約4.68億元，廠商今年提出整改計畫送審通過後，明年起施工，預計3年完成整改，焚化爐效能升級，廠商實際投資額約10億餘元，契約期20年，預估廠商每年給付縣府包括權利金、回饋金及其他款項共約2億元。

縣府表示，文觀局的民雄日式招待所暨日式宿舍已完成簽約，即將試營運，未來將融合園區歷史打造老聲音沉浸式體驗空間，引入青創團隊、特色農產、茶文化展覽等，形塑民雄地區的藝文空間亮點。

縣府表示，縣府這兩件促參案是縣市政府促參簽約案件中，件數最多、民間投資金額最高，排名非六都第1名，獲2021年財政部「民間參與公共建設招商卓越獎」，縣府會持續推動各項促參案件，促進公共建設品質升級、優化。