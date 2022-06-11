年底台北市長選戰，引發政壇關注，外傳民進黨台北市長與桃園市長提名作業要延至8月，是為了等衛福部長陳時中。對此，民進黨前立委郭正亮就點出了「綠營高層」的驚人內幕，他直言「民進黨中有一派人不會在乎陳時中會不會當選，他們真正在乎的是林佳龍來操台北市的盤」，引發討論。

郭正亮昨（10）日在節目《踢批批開講》中表示，現在民進黨對台北市長提名作業要到8月底，但至少要提市政的重大議題，郭正亮更直言「市長辯論至少要有兩場，8月底提名到11月只有3個月而已，幾乎是不可能的事情」，因此郭正亮就說，現在這樣做就是民進黨內部挺陳時中的集團要排除林佳龍。

郭正亮更說，因為他們認為，「如果讓林佳龍來競選台北市長，不管他當選或是沒當選，那林佳龍的勢力都會做大」，他們真正擔憂的是「台北市一定是媒體焦點，若是林佳龍來操台北市的盤，他們是在想2024，若是林佳龍來操這個盤，知名度一定會大漲」，所以他們不會care陳時中會不會當選，而民進黨的總統候選人在2023年就要提了，所以「沒人在乎陳時中會不會當選」，因為陳時中是孤鳥，沒有未來的人。

郭正亮指出「所以這一局如果台北市長是陳時中選，不管是當選或不當選，跟2024都無關了，但林佳龍是有未來的人」，最後更直言，「民進黨內部有一派的人正在擋住讓林佳龍去選台北市長，而那一派最核心的地方就是『新潮流』」。