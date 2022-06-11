運勢命理網站「知命命理」分析12生肖最易發生衝突的組合，像是生肖牛、狗的組合容易引來是非之事，甚至官司纏身；生肖虎、蛇的組合則是容易出現爭執，吵架吵不停。
▍生肖鼠：與生肖兔、馬、羊組合
與兔為「子卯刑」，刑指刑罰、是非、官災、耗財之事。
與馬為「子午衝」，衝為動，代表變數、分散之意。
與羊為「子未相害」，相互謀害、迫害之意，容易出現是非煩惱之事。
▍生肖牛：與生肖馬、羊、狗組合
與馬為「丑午相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。
與羊為「丑未相衝」，逢衝則動，代表變數。
與狗為「丑戌相刑」，代表是非、官司。
▍生肖虎：與生肖蛇、猴組合
與蛇為「寅巳相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。
與猴為「寅申衝」，逢衝則動，代表變數。
▍生肖兔：與生肖龍、雞、鼠組合
與龍「卯辰相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現是非煩惱之事。
與雞「卯酉衝」，逢衝則動，代表變數。
與鼠「子卯刑」，刑指刑罰、是非、官災、耗財之事。
▍生肖龍：與生肖兔、狗、龍組合
與兔「辰卯相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現是非煩惱之事。
與狗「辰戌衝」，逢衝則動，代表變數。
與龍「辰辰自刑」，刑指刑罰、是非、官災、耗財之事。
▍生肖蛇：與生肖虎、豬組合
與虎「寅巳相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現是非煩惱之事。
與蛇「巳亥衝」，逢衝則動，代表變數。
與豬「巳亥衝」，衝為動，代表變數、分散之意。
▍生肖馬：與生肖牛、鼠、馬組合
與牛「丑午相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。
與鼠「子午衝」，逢衝則動，代表變數。
與馬「午午自刑」，代表是非、官司。
▍生肖羊：與生肖牛、鼠、狗組合
與牛「丑未衝」，逢衝則動，代表變數。
與鼠「子未相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。
與狗「未戌刑」，代表是非、官司。
▍生肖猴：與生肖豬、虎組合
與豬「申亥相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。
與虎「申寅衝」，逢衝則動，代表變數。
▍生肖雞：與生肖雞、狗、兔組合
與雞「酉酉自刑」，代表是非、官司。
與狗「酉戌相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。
與兔「酉卯衝」，逢衝則動，代表變數。
▍生肖狗：與生肖雞、龍、羊、牛組合
與雞「酉戌相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。
與龍「辰戌衝」，逢衝則動，代表變數。
與羊「未戌刑」，代表是非、官司。
與牛「丑戌刑」，代表是非、官司。
▍生肖豬：與生肖猴、蛇、豬組合
與猴「申亥相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。
與蛇「巳亥衝」，逢衝則動，代表變數。
與豬「亥亥自刑」，代表是非、官司。
【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。