運勢命理網站「知命命理」分析12生肖最易發生衝突的組合，像是生肖牛、狗的組合容易引來是非之事，甚至官司纏身；生肖虎、蛇的組合則是容易出現爭執，吵架吵不停。

▍生肖鼠：與生肖兔、馬、羊組合

與兔為「子卯刑」，刑指刑罰、是非、官災、耗財之事。

與馬為「子午衝」，衝為動，代表變數、分散之意。

與羊為「子未相害」，相互謀害、迫害之意，容易出現是非煩惱之事。

▍生肖牛：與生肖馬、羊、狗組合

與馬為「丑午相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。

與羊為「丑未相衝」，逢衝則動，代表變數。

與狗為「丑戌相刑」，代表是非、官司。

▍生肖虎：與生肖蛇、猴組合

與蛇為「寅巳相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。

與猴為「寅申衝」，逢衝則動，代表變數。

▍生肖兔：與生肖龍、雞、鼠組合

與龍「卯辰相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現是非煩惱之事。

與雞「卯酉衝」，逢衝則動，代表變數。

與鼠「子卯刑」，刑指刑罰、是非、官災、耗財之事。

▍生肖龍：與生肖兔、狗、龍組合

與兔「辰卯相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現是非煩惱之事。

與狗「辰戌衝」，逢衝則動，代表變數。

與龍「辰辰自刑」，刑指刑罰、是非、官災、耗財之事。

▍生肖蛇：與生肖虎、豬組合

與虎「寅巳相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現是非煩惱之事。

與蛇「巳亥衝」，逢衝則動，代表變數。

與豬「巳亥衝」，衝為動，代表變數、分散之意。

▍生肖馬：與生肖牛、鼠、馬組合

與牛「丑午相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。

與鼠「子午衝」，逢衝則動，代表變數。

與馬「午午自刑」，代表是非、官司。

▍生肖羊：與生肖牛、鼠、狗組合

與牛「丑未衝」，逢衝則動，代表變數。

與鼠「子未相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。

與狗「未戌刑」，代表是非、官司。

▍生肖猴：與生肖豬、虎組合

與豬「申亥相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。

與虎「申寅衝」，逢衝則動，代表變數。

▍生肖雞：與生肖雞、狗、兔組合

與雞「酉酉自刑」，代表是非、官司。

與狗「酉戌相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。

與兔「酉卯衝」，逢衝則動，代表變數。

▍生肖狗：與生肖雞、龍、羊、牛組合

與雞「酉戌相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。

與龍「辰戌衝」，逢衝則動，代表變數。

與羊「未戌刑」，代表是非、官司。

與牛「丑戌刑」，代表是非、官司。

▍生肖豬：與生肖猴、蛇、豬組合

與猴「申亥相害」，為相互謀害、迫害之意，容易出現爭執。

與蛇「巳亥衝」，逢衝則動，代表變數。

與豬「亥亥自刑」，代表是非、官司。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】

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