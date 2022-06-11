王安靜嗅到潛力商機，著手研發飼料，搶占陸龜寵物市場。（林和生攝）

近幾年因疫情影響，改變眾人生活習慣，就連商機龐大的寵物市場也悄悄出現變化，由於居家時間拉長，被視為療癒系的陸龜，因飼養空間不需太大且相對陪伴時間隨性，加上不用清理毛髮及牽出門溜搭，成了懶人飼主首選，5年內玩家數量初估已經翻倍。

2015年首次接觸陸龜的玩家王安靜指出，為瞭解相關養殖訊息，整整上網做了1年功課，才入手人生第一隻龜；他分享說，台灣屬於溫濕度變化較大的副熱帶季風氣候，其實不適合熱帶乾燥型及乾冷普通型的種類生長，養起來必須更用心。

目前台灣普遍飼養的品種包括蘇卡達、豹紋及紅腿陸龜等，由於過去任職貓狗飼料領域，他發現，相關龜的食物幾乎仰賴進口，但多屬於經濟型、簡單來說就是吃飽就好，鮮少功能型、兼顧均衡營養，於是他嘗試詢問營養師及配方師，著手研發、測試，足足1年才算成功。

但陸龜飼料第一年受限通路，僅靠網路銷售、生意慘澹無比，幾乎半買半相送，光送出去的試用品就超過300公斤，不過隨著口耳相傳，客人逐漸回流，加上疫情帶動這波飼養潮，讓他生意逐漸步上軌道，現在不僅站穩國內市場，包括香港、馬來西亞等東南亞皆有販售。

但隨著飼養人口激增，問題也慢慢浮現，王安靜說，市場開放，一開始要價破萬元的仔龜，如今數千元便能入手，門檻降低，有些飼主不慎傷了、病了，或隨著成龜體型變大，伙食重擔，都釀成後續棄養的原因，看了非常不捨。

所以他常透過臉書直播，向同好分享飼養知識，相互討論，畢竟一隻龜的壽命可達80年、甚至更長，可以當作一輩子的伴。

只要心情鬱悶，就會靜靜看著陸龜進食，緩慢但有節奏感，王安靜說，生活在步調快速的年代，緩慢是需要學習的課題，龜就像自己的心靈雞湯，看著牠們，動作也跟著放緩，由於龜群不吵鬧的特性，意外跟自己名字相符，與陸龜相遇，他戲稱就是命中注定。