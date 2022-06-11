民進黨桃園市黨部主委張丞儀（左3）今率領市議員參選人黃瓊慧（左1）、王珮毓（左2）、魏筠（左4），譴責惡意行為，呼籲乾淨選舉。（王珮毓提供／蔡明亘桃園傳真）

九合一大選將於11月登場，各地縣市長與議員參選人紛紛在街頭掛上競選看板。民進黨桃園市平鎮區市議員參選人王珮毓掛在路邊的選舉帆布，近日疑遭人惡意破壞，被割掉一大塊，她喊話希望來場乾淨的選舉，譴責惡意行為。

民進黨桃園市黨部主委張丞儀今率王珮毓、桃園區市議員參選人黃瓊慧、中壢區市議員參選人魏筠，連結黨內女力新人呼籲端正選風。王表示，昨接獲民眾通知，她懸掛在南平路二段的競選帆布疑遭破壞，到場發現左半部真的被割掉一大塊。

王珮毓痛心表示，懸掛地點為支持者熱心提供，在經費有限情況下，她相當珍惜每面看板，無法認同惡意破壞的行為。目前她已報案，也喊話5月30日至6月10日間有經過的民眾，若有目擊相關行為，能提供行車記錄器或協助指證。

張丞儀斥責，民主社會不應有惡意舉動破壞選舉風氣，聽聞參選人看板被破壞，黨內深感遺憾，希望能還給社會一場乾淨的選舉，日後她也會和未來的市長參選人和議員參選人共同打拚。

魏筠也說明，毀損帆布行為有法律責任，不僅可民事求償還會面臨刑事責任，若沒和解恐會被判刑，呼籲嫌犯出面自首。黃瓊慧則說，有許多方式可表達自身意見，破壞看板是最差勁的，大選將至，無論是民進黨或其他參選人，都希望能有場乾淨選舉，不要有破壞看板的歪風。