大陸海關總署動植物檢疫司10日發布將暫停台灣石斑魚輸入，蔡英文總統今天表達嚴正譴責，並指指示行政院農業委員會即刻啟動三項因應措施，包括多元對內行銷拓展通路、調節上市期間及產量、獎勵加工及外銷。對此，民眾黨立委張其祿表示，政府每次都用同樣的招式，一再欺騙農民跟民眾，等風頭過就當沒這回事，暗諷政府「這次又要發起全民買爆石斑魚嗎？」

張其祿指出，每每發生中國暫停台灣農產品輸入，政府的三個招式就是譴責中國、揚言向WTO申訴即宣示要開發多元行銷市場，但都只是要事件剛發生應付一下，風頭過了就算了，倒楣的都是農民。

張其祿說，中國陸續禁止我國農產品輸入，原因就在於蔡政府的抗中保台政策，讓中共決定不再讓利給台灣，這樣的現象不意外，相信後續仍為持續有台灣的農產品被暫停輸入到中國，以後台灣農產品外銷中國的管道相信都會關門。

張其祿呼籲農委會，應該好好告訴農民，以後農產品恐不法外銷中國的事實，並協助輔導農民落實開發其他外銷市場，不要一再欺騙農民，政府要扛起政治導致經濟要付出慘痛代價的責任。

先前中國暫停我國鳳梨釋迦輸入時，國營事業被強迫認購2億元；張其祿暗諷，這次石斑魚事件，難道政府又要發起全民買爆石斑魚嗎，民眾能夠買爆一次，不能買爆第二次，同樣的招數一用再用也會疲乏，呼籲政府正視問題，並尋求解決的方式。