景文科大校長于第致詞勉勵畢業生。(景文科大提供／李侑珊台北傳真)

典禮結束前，參加實體畢業典禮的畢業生，高拋學士帽，象徵搏擊天際、展技翱翔。(景文科大提供／李侑珊台北傳真)

又是感恩與昂揚的畢業季節，然受COVID-19疫情影響，需有縝密防疫措施，防疫與學習權益兼顧中，景文科技大學仍如期於6月11日舉辦3場畢業典禮；除原來的實體畢業典禮外，增加以學校FaceBook粉絲頁線上直播方式聆賞。

此外，新北市侯友宜市長特別給本校畢業生祝福影片，勉勵畢業生「畢業是結束 也是另一個階段的開始，在追逐夢想的道路上都能保持信念，把未來變成自己想要的樣子」；典禮結束前，參加實體畢業典禮的畢業生，高拋學士帽，象徵搏擊天際、展技翱翔！為110學年度應屆畢業生留下一個具有難以忘懷的校園生活里程碑。

今年主題為「展技翱翔」，董事長劉顯達博士以「自強不息 厚德載物」勉勵畢業生，在社會上應時時力求進步，剛毅堅強不懈怠，永不停息超越自我，才能生生不息。在日常生活中也要隨時警醒，開闊胸襟，隨時隨地關懷別人，累積自我品行，方能承擔重責大任。

校長于第嘉勉畢業同學「這不是結束，而是一個全新的開始，若是你對未來已有目標和規劃，校長為你祝福為你拍拍手，若是還沒有任何想法和規劃，也不必擔心，給自己一點時間，先找些事情做，從做中觀察體會自己心的流向，相信你一定會找到自己想走的路和想做的事」，校長分享幾項期許：

第一：誠信為上，誠實守信是做人做事的基本原則，不論在交友或工作上，是能夠成功交際的首要基礎。

第二：活到老學到老，不斷的學習才會不斷的進步，成就自己更好的人生。

第三：凡事正向思考，未來遇到任何挫折和困難，都要積極勇敢的面對、解決，然後放下，繼續前行。

第四：有夢最美，有必要為自己訂定一個偉大的夢想，但在人生不同的階段，可以訂定不難達到的階段性目標，每個階段性目標達到之後，才能更有信心的為自己的最終遠大夢想努力邁進。

第五：懷抱感恩的心，對幫助過你的人，尤其是爸媽，此外對兄弟姊妹、師長、同學、朋友、同事，都要心懷感謝；當自己有能力的時候，也要懂得回饋，去幫助需要幫助的人。

今年的畢業生，特別值得一提的是夫妻檔、姊妹花，兄妹檔、姊弟檔，也有資深銀髮畢業生典範，另外，因傑出學習而受獎的傑出表現同學及第二屆越南產學專班的三班105位畢業生等。

2022因疫情，使得畢業典禮改以實體與線上併行舉行，然而依舊祝福滿滿；特別感謝今天受邀撥冗蒞臨指導的能仁高級家事商業職業學校洪志旻校長、二信高級中學林立校長及木柵高級工業職業學校李通傑校長，跟我們一起見證各校畢業校友在景文四年的優秀表現成果，分享榮耀和喜悅。

最後，請各位畢業同學記得，未來不論是有好事發生，或是遇到困難，隨時歡迎各位返校跟師長分享，景文永遠是大家的靠山，景文的大門永遠為大家敞開，景文的師長永遠永遠支持你。