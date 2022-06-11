彰化縣環保局查核畜牧業者廢汙水排放設備。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣飼養豬隻近76萬頭、牛3萬頭，每天生產近1萬5000公噸廢水，全縣已275家畜牧業加入畜牧糞尿資源化的行列，資源化核准澆灌量，每年達62萬3637噸，為了更強化資源循環再利用，縣府再向農委會爭取3.5億元，計畫打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心。

彰化縣是畜牧大縣，東螺溪等沿岸，分布大型畜養牧場，過去以來，常飄惡臭，但依規定合法畜牧場，都必須設置汙水處理廠，排放的糞便尿液等廢水，必須經過處理，業者卻經常取巧，偷埋暗管，出現繞流等盜排行為，以合法掩護非法。

彰化縣環保局表示，針對畜牧業惡意裝設不法偷排設備，和檢調和警察合作，成立聯合查緝環保犯罪平台，系統性盤點和深度查核取締相關設備商及畜牧業者，斬斷系統性犯罪之根源，並搭配自首及自主改善相關措施，已大幅扭轉畜牧業任意排放惡習，減少畜牧廢水汙染，摘下2021年度水汙染防治評核優等。

為了更有效效處理豬、牛糞尿在廢汙水處理過程產生的沼氣，控制畜牧廢汙水的汙染，彰化縣農業處也積極爭取打造「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，搭配發電機組進行沼氣發電，兼收能源循環再利用，並處理過程所產生沼渣、沼液作為肥料，用於有機作物種植，形成良性的生態產業鏈。

此外，環保局也指出，彰化縣內水環境巡守隊共有32隊、1291名隊員，認養縣內各大水體流域，協助巡守投入推動水環境教育工作，其中「社頭鄉石頭公文化協會」更勇奪2021年全國水環境巡守「優良獎」。