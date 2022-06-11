陳柏霖11日出席第44屆金穗頒獎典禮。（粘耿豪攝）

百白挑大樑主持第44屆金穗頒獎典禮。（粘耿豪攝）

第44屆金穗頒獎典禮今（11日）下午登場，首度挑大樑主持的百白典禮前受訪時直呼「非常緊張」，透露自己前一晚凌晨4點才睡，還連續做了1個禮拜的噩夢，包括夢到陳柏霖頒獎時，自己跌個狗吃屎，敬業要陳柏霖「繼續頒不要理我」，典禮順利結束後，陳柏霖推著坐輪椅的她出來，還被怪罪當時沒扶她。

百白說彩排完突然就不緊張，「有點亢奮，跟劇場演出前有點像，很像一台準備發動的摩托車，不過我有設安全界線，不讓自己過High，剛剛有暖機成功！」並表示這是自己第2次參加影展「很怕該走的流程沒走完，長官、頒獎人的名字講錯，還有重要訊息沒講完整，不過我真的非常期待典禮，也很謝謝主辦單位給我這個機會，很榮耀」。至於有沒有在台下安排樁腳？百白開玩笑表示公司花了300萬安排，「但有特別先吩咐幾位學生，看到老師就尖叫，要他們一看到我就開始叫到直播結束」。

擔任頒獎人的陳柏霖談到這次與年輕創作者的交流，出道21年仍清楚記得自己新人時期的模樣，更直言最想對18歲的自己說「多讀點書吧，蠢蛋！」回頭看覺得自己當時很天真、純粹，很幸運遇到導演易智言，給他像明燈般的指引，現在換自己成為易導的角色可以給年輕人一些建議。提到日前確診，陳柏霖說自己其實症狀很輕微，只有1天不舒服，「大概發燒5、6個小時，四肢無力，一直做夢」，被問到有無保防疫險？他說去年拍戲時有保，發現還沒過期，所以應該是可以拿到理賠，但不清楚金額多少。

同樣擔任頒獎人的桂綸鎂則表示看到年輕創作者們眼睛炙熱的光芒，「有很多想做、想說的故事」，也透露自己很願意參與新人們的作品演出，但目前還沒收到邀約。桂綸鎂這次擔任導師也鼓勵開拍前，導演可以多跟演員做溝通，「因為那時候我跟雅喆拍《女朋友。男朋友》，花了1、2個月都在溝通劇本，那次拍攝就非常順暢」，會不會因此想挑戰幕後工作？她說嘗試過，但發現自己可能還是比較適合創作領域，目前還是會以演員工作為主，「我還沒準備好，覺得目前好像沒有非說不可的故事」。