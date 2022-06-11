新竹市長林智堅任期即將屆滿，力捧副市長沈慧虹接班，並持續在媒體及臉書拉抬沈慧虹聲勢，但根據最新民調結果指出，現任行政院顧問鄭宏輝的28.9％支持度大勝沈慧虹，而沈慧虹也僅獲得9.9％的支持度，甚至更落後了國民黨和民眾黨的潛在市長參選人10％以上，可謂是相當淒慘。

根據年代媒體6月初2022新竹市長最新民調可以得知，鄭宏輝以28.9％支持度遠勝沈慧虹9.9％。同時鄭宏輝的支持度也可以和其他國民黨及民眾黨潛在市長參選人一下高下，如國民黨的市議員林耕仁、立委鄭正鈐，以及民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智。不過，若民進黨派出沈慧虹出戰，其支持度遠輸國民黨和民眾黨10％以上，僅與時代力量打平，此舉恐讓綠營在新竹市從執政第一大黨，直接淪落成為小三、小四。

為何沈慧虹的成績如此掉漆？就有知情人士指出，距離年底縣市長選舉已不足半年，沈慧虹本身沒知名度，也沒有爆紅所需的人格特質和時代背景，就算林智堅再怎麼努力抬轎，也不可能在短時間內將沈慧虹抬上市長寶座。同時也因為沈慧虹近日開設臉書粉絲專頁，起手式談交通建設，看似對症下藥，其實反而自曝其短，因為沈慧虹過去就是新竹市政府的交通處長，為何過去八年新竹市的交通建設沒有改善，反而越來越塞？這本身就沒有說服力，從相關新聞留言就可看出新竹市民並不買單。

新竹市長選情民調為年代民調中心執行，調查時間為6月3日至6月6日，調查區域與對象是由新竹市年滿20歲以上民眾，以電話訪問的調查方式，並採用「分層隨機抽樣法」，樣本規模達1070位；抽樣誤差在95%信心水準之下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。