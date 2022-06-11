國立金門大學110級畢業歌曲MV《K0611班機》

「霧鎖金門」是每一位金大生最難忘的回憶，一群今年畢業的同學寫下以它為主題的畢業紀念歌MV，演繹留學金門4年的日子裡，曾阻斷往來台金旅程的濃霧，如今反而讓大家留戀不已，寄望它一直瀰漫下去，讓航班靜靜停駐在機坪上，捨不得離開這座海島的繾綣深情。

創作團隊包括海洋邊境管理系杜南石（主唱、作曲、作詞)、長期照護學系洪瑞謙（主唱、作詞）、長期照護學系潘峪安（鼓手）、海洋邊境管理系羅俊瀚（貝斯手）、資訊工程系王子衡（吉他手）和資訊工程系黃品翰（編曲）。

杜南石說，寫一首自己的畢業歌是他的心願，選讀大學時用心上網搜尋，挑上有甄選畢業歌的金門大學，參加吉他社後認識有相同想法的同學，也學習多種樂器，進一步充實創作歌曲的技能，在團隊合作下一起完成這首以濃霧深鎖金門為發想，傳遞對小島依戀心情的歌曲。

四月的濃霧、五月的南風，經常讓金門的班機停飛，羈絆往來台金兩地旅人的行程。他們說這些曾是每一位金大人共同的回憶和集體的焦慮，但在即將揮別校園的此刻，卻有著難以捨離的複雜心情。

在校方因為防疫取悄六月十一日的畢典時，他們決定以此做為歌名，甚至還希望濃霧一直瀰漫下去，繼續深鎖這座海島，讓大家可以多看看最喜歡、最熟悉的金門一眼。因此，歌詞裡有金門藍眼淚、夜衝看日出、大一跳毛毛蟲等種種回憶和金門元素外，也有著「不想離開，濃霧快點來，想念誤點航班」這樣的句子。

負責編曲的黃品翰小學起即跟「金門鼓王」周志培學打鼓，讀金大課餘時間加入當地赤后樂團，目前在金門從事舞台音響燈光工程，做得有聲有色，在業界逐漸嶄露頭角。他這回以低成本完成高品質的編曲錄音混音製作成果，以滿載大家回憶的「K0611班機」與全體畢業生分享，也盼望金門玩音樂的圈子可以越來越大，大家一起成長，讓自己的日常生活裡充滿跳躍、愉悅的音符。

金大學務長呂立鑫說，今年畢聯會的畢業歌MV甄選，時間非常短促，「K0611班機」這首歌讓人看到驚豔的成果，展現同學們在社團中扎實的學習和成長，可說是超乎想像、潛力無窮，特別是創作團隊中有很多是吉他社的成員，該社團在全國8000多個學校社團評比中曾拿到佳作成績，實在很不簡單，希望未來同學在社團中有更多的成長，可以學到更多東西。