台東縣崁頂及紅石部落布農族人11日成立「台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」。(林管處提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣崁頂及紅石部落布農族人11日成立「台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」。(林管處提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣崁頂及紅石部落布農族人11日成立「台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」，這是台東第1個由部落狩獵者組成，依循傳承布農狩獵文化、山林智慧及守護森林生態資源理念的自主管理組織。

台東林管處攜手台東縣海端鄉崁頂、紅石部落約40名族人及獵人11日辦理成立大會。台東林管處長吳昌祐致贈以國產材柳杉製作的協會牌誌，表達祝賀，

台東縣長饒慶鈴、海端鄉鄉長胡金至、議員張全馨嵐等皆到場參與。

過去原住民族狩獵活動屢受關注，根據2021年5月7日大法官釋字第803號解釋指出「原住民族依循其文化傳承而從事非營利自用狩獵活動，屬於原住民族文化權利之重要內涵」。

林務局表示，多年前即積極透過各林管處推動示範性計畫，輔導有意願的原住民族部落建立狩獵自主管理機制。除參考科學系統化的野生動物族群監測資料，永續利用野生動物資源外，亦結合部落傳統自然智慧傳承原住民族狩獵文化。

吳昌祐表示台東林管處自2020年7月起，與海端鄉崁頂村紅石、崁頂2部落合作，透過輔導團隊進駐陪伴，藉由耆老訪談、狩獵量自主回報及自動照相機監測等方式，釐清部落傳統獵場、狩獵路線，確認獵團運作模式及估算狩獵活動前後野生動物的族群變化。

協會表示，目前協會成員包含崁頂及紅石部落族人，現階段約有30餘位，後續仍將開放有意願參與的部落狩獵者加入。希望藉由狩獵協會的成立，凝聚部落共識、發展部落狩獵自主管理，並建構起與公部門、學術單位3方合作的協力平台。為保育瀕危物種，部落也於狩獵公約中明定避免獵捕瀕危動物，如有發現瀕危動物受困待援或誤傷情事，立即回報相關單位進行救傷及救援。