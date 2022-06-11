台北市先發投手舒治浩投到腳抽筋。（陳怡誠攝）

台北市先發投手舒治浩投到腳抽筋。（陳怡誠攝）

台北市先發投手舒治浩11日在玉山盃4強賽先發，雖然飆出生涯最速的149公里，但他在4局下1出局時左小腿突然嚴重抽筋，只能被隊友背下場，最終球隊以1比4遭到桃園市逆轉，沒能繼續留在場上幫助球隊也讓他十分自責，「高中最後一場比賽卻發生這麼突然的狀況，真的很遺憾。」

過往玉山盃就會吸引多家球探前來觀看，今天倒數第2天賽程，不只中職6隊就派出超過10人的球探陣容，就連美職像是到期、水手、洋基、響尾蛇、光芒、小熊、海盜及紅人隊都有派出球探到場「尋寶」。

舒致浩之前就決定投入選秀，今天面對桃園市的比賽，想要在高中畢業前達成突破150公里球速的目標，並吸引球探目光，卻讓控球變得不理想，「今天比賽不會緊張而是興奮，今天很想挑戰測速槍，沒想到控球變很差，差到自己都嚇到。」

不只控球不是最佳狀態，舒致浩在比賽中還發生嚴重抽筋，只能被隊友背下場，高中生涯最終戰留下先發3.2局失1分的成績。而他退場後牛棚也沒能守住平手局面，最終遭桃園市逆轉。

「好不容易後來狀況有比較好，進入比賽感覺，結果腳卻抽筋。」高中生涯最終戰以這樣的結果退場，舒致浩也感到十分遺憾，「原本三局的時候右腳有點不舒服，就趕快吃香蕉、喝運動飲料，沒想到後來換左腳，本來還想丟完那一局，但真的嚴重到站不起來。」接下來舒治浩在選秀會前會先讓自己休息一下，把身體疲勞度降低再來面對下一階段挑戰。