美元指數年初至今走高逾7％，中央銀行統計為7.85 ％，由於此波強勢美元從去（2021）年就看出端睨，央行數據2020年底迄今美元指數升值14.72％，相對上，所有央行關注的亞洲貨幣，同期間全面走貶，本周五交易日6/10當日行情，僅有越南盾略見升值0.03 ％，新台幣、人民幣、韓元、新加坡幣均呈現貶值，更不用說本周進一步走貶的日圓。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯策略師陳得能指出，美元指數走強的趨勢，早已超出業者的預期，聯準會升息腳步如此快速，恐對美國經濟景氣造成打擊，中國和歐洲經濟估計在今年末將會復甦，相信亞太貨幣有望在三季度觸底，之後蘊釀反彈。

陳得能分析，從“自上而下”的角度來看，亞太貨幣能否觸底回升，取決於中國和歐洲的增長軌跡，但這又受到政治因素的左右，包括中國將會收緊抑或放鬆防疫限制，以及俄羅斯對烏克蘭的軍事行動會否升級，從而影響到歐洲對俄羅斯進一步實施能源制裁的風險。

「除非中國和歐洲的增長前景嚴重惡化」，陳得能指出，否則目前亞太貨幣的疲軟表現，已很大程度上反映了經濟增長的不確定性。此外，市場對聯準會加息步伐的預期已相當高，這些因素應限制了亞太貨幣進一步下行的空間。

同樣從“自下而上”的角度來看，瑞銀財富管理認為，部分亞太貨幣尚未到達“底部”，舉例說，未完全反映國內經濟挑戰的人民幣，以及經常帳戶惡化的印度盧比和菲律賓比索；但部分貨幣已貶值至不可持續的水準，其中，日圓、泰銖和韓元都具有中期反彈的潛力，而與大宗商品相關的澳洲、紐西蘭及馬來西亞貨幣則值得繼續關注。

日圓本周進一步急貶在亞洲匯市發展出戲劇效果。FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正 指出，美元上漲對非美貨幣的影響，動變最為明顯就屬美元兌日圓，日本央行總裁黑田東彥公開認為日圓匯率不是突然大幅貶值，而是穩定地貶值，聯準會和日本央行南轅北轍的態度，將持續拉開美日利差，技術上，美元兌日圓正在向 140 關口進發，似乎並沒有太大回檔誘因。

美元兌日圓的貶值有多誇張，以2020年底作為起算點，及至本周五最近一個交易日（2022/06/10）的二年半以來，貶幅高達22.83％，以今年迄今的貶幅13.85％，占了一半以上；同期間，美元兌韓元分別貶值14.39％、6.31％，約是日圓一半的貶幅。而美元兌新台幣則分別是3.64％、6.40％，顯見新台幣的貶勢主要集中在今年。