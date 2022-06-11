薩爾瓦多去年9月列比特幣為法定貨幣，創全球首例，但隨著比特幣行情每況愈下，多次跌破3萬美元關卡上下震盪，從去年高點超過6萬美元高點幾近腰斬，引起國際幣圈高度關注，現在薩爾瓦多政府持有的比特幣市值僅存6790萬美元，較原1億美元的市值蒸發超過3成。

中南美洲國家薩爾瓦多開全球先例，將比特幣列為法定貨幣，且總統布格磊（Nayib Bukele）不僅限於此，還計畫用火山地熱資源來支撐加密貨幣挖礦所需，並在火山旁砸下巨資興建「比特幣之城」。

如此瘋狂的做法受到當地民眾強烈反彈，抗議、示威接踵而來，當時摩根大通調查顯示，許多民眾一點都不贊同，甚至還有人根本不知道什麼是比特幣；大部分薩爾瓦多人擔憂，薪資會因為比特幣劇烈震盪而縮水。另外，外界質疑布格磊這番做法，可能是為掩飾政府長期財務赤字的把戲。

如今，事實證明當初的決定可能並非良計，民眾的擔憂也或許是對的。路透社報導，薩爾瓦多9月初採用比特幣以來，比特幣跌近45%，近期來看，從5月的波段高點跌了26%。根據數據網站CoinMarketCap分析，加密貨幣總市值跌至1.2兆美元，跟去年11月相比幾近腰斬。

比特幣暴跌加劇薩爾瓦多的財政危機，持有的比特幣市值大幅縮水，虧損約4000萬美元，而布格磊10億美元比特幣債券的大計畫，也因俄烏戰爭無限期推遲，更遑論今年還必須償還國際債務3.29億美元的利息，以及明年1月到期的8億美元債券。

中美洲財政研究所（ICEFI）經濟學家Ricardo Castaneda表示，並非比特幣導致薩爾瓦多出現財政危機，只是比特幣讓整個情況更加惡化，「對政府而言，比特幣不僅沒能成為解方，還淪為問題之一」。

國際貨幣基金組織曾呼籲薩爾瓦多剔除比特幣法定貨幣地位，但該國似乎仍一意孤行，布格磊還在推特（Twitter）為薩爾瓦多「逢低抄底」500枚比特幣而發文歡慶。