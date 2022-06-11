東門市場現有20個攤商，販售便當、麵食、小菜、零食、服飾、花卉及手工皂等，與民眾認知的傳統市場不同。（陳夢茹攝）

東門市場20個攤商與全聯緊鄰。（陳夢茹攝）

桃園東門市場過去歷經大火荒廢，市府斥資7.7億元重建，去年10月正式營運，但人流少、生意差，各攤商欲哭無淚。東門市場自治會會長楊俊杰指出，除1樓全聯有購物人潮外，樓上招租空間的進駐廠商只聞樓梯響，至今仍是蚊子館。另外，4樓將作為警察局刑事鑑識中心基地，他嘆氣道，一般民眾不會到鑑識中心洽公，實在無助於市場的經營。

桃園東門市場早期有109攤，是桃園地區最大的市場，因桃鶯陸橋落成後周邊停車位不足，加上2011年1把無名火，走向沒落。市府重建地下3層、地上5層的多功能綜合大樓。其中1樓有原東門市場20個攤商進駐，開幕慶營收狀況不錯，但現在人流減少，又受疫情影響，最慘澹的時候1天不到20個客人，攤商入不敷出。

「去虎頭山公園躲警察、擺地攤都賺得比這裡還多！」楊俊杰說，有攤商向他反映，東門市場內租金高、人流少，樓上的招租空間閒置許久淪為蚊子館，沒為市場帶來人流。東門市場20個攤商販售便當、麵食、小菜、零食、服飾、花卉及手工皂等，與民眾認知的傳統市場不同，加上旁邊就是全聯，人潮一下子就被吸過去，他們也很無奈。

經發局回應，東門市場有舉辦開幕慶活動，去年底也有辦數位支付行銷活動，近期疫情趨緩，下半年會舉行市場巡迴行銷活動，硬體部分已著手建置中，將替20個攤商做燈箱招牌，設置在靠春日路的花圃上，提高曝光度。東門市場有些因攤商疫情長時間休業，市府有紓困計畫，5至7月場地使用費減收50％，協助攤商度過難關。

經發局說明委外商場招租狀況，目前1樓為東門市場20個攤商與全聯；2樓為健身房，預計10月完成裝修後進駐；3樓為里民活動中心、收多易、二手3C商店，後2者預計7月完成裝修後進駐；4樓為警察局鑑識中心，預計明年初進駐；5樓為經發局市場科。

4樓將作為警察局刑事鑑識中心基地，市府挹注4000萬經費要打造高品質的鑑識環境，遭市議員簡智翔質疑，鑑識人員攜帶證物與民眾一同進出會有問題，樓下是市場難免會出現蟑螂老鼠。警察局說，有規畫獨立電梯，針對管溝也會做防汙染措施。