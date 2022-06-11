台塑規畫在雲林縣麥寮鄉設置13公頃太陽能基地，民眾強調不汙染為原則。（本報資料照片）

台塑企業為發展綠能，規畫在雲林縣麥寮鄉設置12.76公頃太陽能光電基地，11日台塑麥寮工業區管理部表示利用鄉內閒置土地發展綠能，不僅節能減碳，還可增加就業機會。地方民眾則認為不造成汙染是大家的基本要求，另外，太陽能基地可多元發展，整合成為六輕衛星工廠基地，才能永續帶動地方經濟。

台塑企業為活化位於麥寮鄉內的自有閒置土地、響應政府綠能政策，計畫投資太陽能光電設施，為了解地方民眾意見，規畫2場地方說明會，針對基地土地、範圍區域、輸電路徑、鄰近區域影響、地方創生、就業機會、減碳效益等進行說明。

台塑表示，太陽能基地將設於企業自有的閒置土地，地點位於麥寮鄉中興村，屬於市郊，占地12.76公頃，由於是不利耕種農地，經過評估規畫為太陽能光電基地，工程期間將優先聘用在地勞動人力，增加就業機會，完工後還可作為環境教育場域，推動地方創生。

台塑說，太陽能光電運轉時，主要設備為太陽能模組及變流器，無高頻輻射與噪音，運轉時也無電磁波疑慮。光電設施以低度開發為前提，加強周邊綠美化，以兼顧環保減碳、綠化、再生能源開發的多重目的，每年發電量約1679萬度電，每年減碳量約8432公噸。

麥寮鄉民代表吳明宜、地方民眾指出，大家並不反對綠能，但太陽能基地要以不造成汙染為原則，另外，太陽能設施有使用年限，因此希望能將太陽能基地開發為麥寮工業區衛星工廠基地，供工業區周邊的外包商進駐，如此更有利碳足跡的減量，並能永續地方發展。