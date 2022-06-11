印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）11日在「香格里拉對話」第二場全會發言時說，印尼主張以「亞洲方式」解決國與國之間的分歧，國與國之間互相尊重對方的國家安全利益。

據新加坡聯合早報報導，普拉伯沃表示，亞洲許多國家經歷過殖民統治、大國剝削和遭受奴役，曾深受大國競爭的影響。二戰後亞洲許多國家走上獨立建國之路，如今已持續超過半個世紀的和平合作與繁榮發展。

他說，中國數千年來是亞洲的大國，印尼文化深受中國和印度的影響。「我們相信中國會擔負起責任，因為這是他們所受到教誨——權力和領導力須伴以仁慈。」

他也說，印尼沒有忘記美國、澳大利亞、俄羅斯、中國等在印尼獨立進程所提供的協助與支持。「我們有我們的分歧，亞洲方式就是每個國家有自己的方式與鄰居保持良好關係。」

普拉伯沃在回答有關AUKUS和QUAD是否符合「亞洲方式」的提問時說，每個國家有自己的安全利益，如果它們覺得自己有這個需要，這是它們的判斷，印尼無權妄加評論。「我們認為聯盟不應該威脅到其他國家，但那是我們的看法，我們必須考慮和尊重其他國家對自身利益的看法和需要。」