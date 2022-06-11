所以說還是讓專業的來!巴基斯坦傳出一名64歲男子長期受排尿問題所苦，心血來潮DIY做尿道擴張手術，竟把18公分長的電線塞入下體，想當然舊病沒解決，電線尷尬地卡在裡面，奇蹟的是就醫後並無大礙。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，該病例同時記錄在泌尿報告期刊(Urology Case Reports)中，巴基斯坦一名64歲男子2個多月以來飽受尿道灼熱、排尿困難的困擾，異想天開自行動手術，嘗試將18公分長的電線塞入體內，卻尷尬的卡住，最後還是送醫治療。

報告提及，當醫師觸摸該名患者的陰莖時，明顯可以感覺到有金屬鐵線在裡面，透過X光片顯示，電線從尿道一路延伸直達患者膀胱。所幸異物排除後並無出現任何性器膨脹、出血或發炎灼熱症狀，可以說是不幸中的大幸。

此外，想要增加性體驗或性快感的男性也會進行尿道擴張手術(urethral sounding)，透過異物塞入自慰達到刺激感。但醫師強調，尿道是非常柔軟的器官，操作不慎或是異物體積不適合很容易就會受傷。