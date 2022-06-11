花蓮新城鄉復興部落聚會所動工祈福。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮新城鄉復興部落興建聚會所獲中央補助1600萬元，今天舉行動土典禮，預計今年底完工，縣府表示，從2017年即爭取花東地區永續發展基金共4億多元，預計到明年完成28座聚會所，朝「一部落一聚會所」邁進。

深耕部落、文化優先，祈福暨動土典禮，原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、縣長徐榛蔚與、立委鄭天財、陳瑩、新城鄉長何禮臺以及各部落頭目都到場祝福。

徐榛蔚表示，她擔任立委與鄭天財委員共同提案，最終促成內政部於修正《都市計畫公共設施用地多目標使用辦法》第3條，經中央或地方原住民族主管機關同意設置聚會所者，不受一般公共設施用地多目標使用及准許條件之限制。鬆綁用地。

徐榛蔚指出，聚會所是原住民族重大節慶舉辦場地，也是族人生活休憩、儀式祭典、凝聚部落精神與促進文化傳承的重要空間，花蓮縣府持續推動「一部落一聚會所」的願景，有賴中央、地方合作。

夷將．拔路兒表示，新城鄉共獲中央補助6座部落聚會所，復興部落是第3座動土的聚會所，其餘3座待完成規劃設計後，將陸續興建，提供族人生活休憩與歲時祭儀活動空間。

縣府自2017年爭取花東基金，陸續獲得花東二期經費2億5789萬元(16座)及花東三期經費1億9940萬元(12座)，合計4億5729萬元，預計於2023年要完成28座聚會所。

現階段已完工的有新城鄉順安、北埔、吉安鄉慶豐及南華、花蓮市大本、秀林鄉民有、卓溪鄉中平及萬榮鄉馬遠、明利及明利馬太鞍等10座，施工中的有花蓮市吉寶竿、根努夷及拉署旦、瑞穗鄉烏槓、光復鄉馬佛及香草場、壽豐鄉共和及豐山、玉里鎮吉能能麥，加上今天動土的復興部落，共10座，復興部落可望在今年底前完工啟用。