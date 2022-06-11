壺之意志_壺之氣代表作品。（八方新氣提供）

壺之意志_觀氣，合創藝術家江承堯。（八方新氣提供）

壺之意志新書上市。（八方新氣提供）

第一本為器物請命的書寫《壺之意志》是八方新氣藝術總監王俠軍面向承襲三、四百年，時下風行茶藝的美學反思，因瓷器的工藝難以突破，壺的形式大同小異，而導致桌上風情總是徘徊在古典書卷雅緻的意象，品飲美學難以進化，在衝破了千百年瓷器工藝的天花板後，他直面解構茶文化的經典構成，希望這塊重要的文化習俗，有另類屬於都會的當下的回甘韻味。

王俠軍提到，此書是對一把壺的設想， 倒不如說是對選擇的描述，藉壺線條、造型和構成，淺移默化地牽引使用者心緒的狀態，從器物裡找生活 ，是一種對於個人表述「選擇」的方向和路徑。器物個性品味的延伸，也是表述實存的自覺符號，器物懷著各式意志，以氣韻推著人們向美好生活移動。

新書發表的同時，八方新氣關渡「新氣園」同時開設「壺之意志-王俠軍品飲美學新構成」特展，現場造型各異的75把壺，寫下現代品飲的歷史新頁。 展覽現場可觀賞到各式各樣不同造型的壺以及「都會斟酌」創意茶席裝置之外。

由知名設計師竅門設計主理人王俊隆設計、新北職人金屬藝術創作江承堯所打造的「觀氣」藝術裝置，「壺之意志」來自於人，人如器，器如人，棋盤裝置可現場進行互動體驗，為展覽現場更添趣味性，展覽期間於現場「觀氣」裝置打卡上傳至八方新氣FB抽明珠在握杯盤一組，敬邀參觀。

「壺之意志-王俠軍品飲美學新構成」茶具創作特展，從即日起至7月24日，於「新氣園」台北市北投區中央北路4段515巷16號1樓 展出。