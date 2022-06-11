環保局人員、議員楊正中和里長陳靖益在魚屍翻肚處溪流採檢水樣檢測，發現溶氧值低於適合魚群生存的濃度，導致魚隻陸續死亡。（圖／楊正中提供）

市議員參選人楊大鋐指出東大溪每逢強降雨過後就常發生大量魚群翻肚暴斃，懷疑是有人偷排生活廢水所致。（圖／楊正中提供）

東大溪11日發生魚群大量暴斃事件，里長反映大雨過後溪中魚群成群掙扎、陸續翻肚暴斃；環保局長陳宏益表示，上個月已加裝科技監控設備，偷排汙廢水將可處6萬元至2千萬元罰鍰，呼籲業者勿以身試法。

台中東大溪上月15日在連日大雨過後，西屯區安和路協和一橋下溪流布滿魚屍、還散發陣陣惡臭，時隔不到1個月，事件再度重演；近日梅雨季到來，台中市議員楊正中近日接獲當地協和里長陳靖益反映，大雨後溪中魚群又成群掙扎，這兩天陸續暴斃，空氣中飄散異味。

陳靖益表示，上個月請環保局人員來監測水質，沒想到如今強降雨過後，周末又出現上百隻魚屍，他認為事出有因，魚群大量死亡並非偶然。

楊正中則嘲諷，他認為應該有不明的汙染源危及河川生態平衡，否則難道魚群會是得了憂鬱症，才集體想不開嗎？是否有不肖業者偷排，呼籲環保局早日查明魚群死因。

市議員參選人楊大鋐表示，10日下午和環保局人員到溪流邊淺水區會勘採樣，當時就看到溪水表面明顯漂浮一層油汙，推測可能是有民眾將未處理生活廢水直接排入溪中，造成汙染。

環保局表示，前天下午在協和一橋上、下游各200公尺處清除上百隻魚屍，現場採水檢測發現，重金屬及COD均無異常，但溶氧值為1.46mg／L，低於適合魚群生存的2.0mg／L，將送檢進一步釐清水質狀況及魚隻死亡原因。

環保局指出，昨天上午再度派員前往東大溪巡查，未發現明顯水汙染情形，但安學橋排水口下，因生活汙水使水色白濁、絲狀物明顯，溶氧質僅剩0.7mg／L，許多魚隻聚集冒頭呼吸，死亡多為中大型魚隻，卡在淺水區石頭縫中；已通報水利局接手魚屍清理作業。

環保局長陳宏益表示，經地方居民建議，鎖定安和路下游與法子溪附近的排水管線，架設科技設備，將加強監測查察可能汙染源，只要查獲不法排放廢水，將依法開罰重懲。