東大溪11日發生魚群大量暴斃事件，里長反映大雨過後溪中魚群成群掙扎、陸續翻肚暴斃；環保局長陳宏益表示，上個月已加裝科技監控設備，偷排汙廢水將可處6萬元至2千萬元罰鍰，呼籲業者勿以身試法。
台中東大溪上月15日在連日大雨過後，西屯區安和路協和一橋下溪流布滿魚屍、還散發陣陣惡臭，時隔不到1個月，事件再度重演；近日梅雨季到來，台中市議員楊正中近日接獲當地協和里長陳靖益反映，大雨後溪中魚群又成群掙扎，這兩天陸續暴斃，空氣中飄散異味。
陳靖益表示，上個月請環保局人員來監測水質，沒想到如今強降雨過後，周末又出現上百隻魚屍，他認為事出有因，魚群大量死亡並非偶然。
楊正中則嘲諷，他認為應該有不明的汙染源危及河川生態平衡，否則難道魚群會是得了憂鬱症，才集體想不開嗎？是否有不肖業者偷排，呼籲環保局早日查明魚群死因。
市議員參選人楊大鋐表示，10日下午和環保局人員到溪流邊淺水區會勘採樣，當時就看到溪水表面明顯漂浮一層油汙，推測可能是有民眾將未處理生活廢水直接排入溪中，造成汙染。
環保局表示，前天下午在協和一橋上、下游各200公尺處清除上百隻魚屍，現場採水檢測發現，重金屬及COD均無異常，但溶氧值為1.46mg／L，低於適合魚群生存的2.0mg／L，將送檢進一步釐清水質狀況及魚隻死亡原因。
環保局指出，昨天上午再度派員前往東大溪巡查，未發現明顯水汙染情形，但安學橋排水口下，因生活汙水使水色白濁、絲狀物明顯，溶氧質僅剩0.7mg／L，許多魚隻聚集冒頭呼吸，死亡多為中大型魚隻，卡在淺水區石頭縫中；已通報水利局接手魚屍清理作業。
環保局長陳宏益表示，經地方居民建議，鎖定安和路下游與法子溪附近的排水管線，架設科技設備，將加強監測查察可能汙染源，只要查獲不法排放廢水，將依法開罰重懲。
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