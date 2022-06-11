專業彩妝benefit自1976年在美國舊金山創立以來，推出無數經典，去年跨過45周年後，正式開始為邁向50周年里程碑進行為期5年的品牌DNA全面革新計畫，第一步便是將暢銷多年的頰彩系列全面翻新。

benefit夢遊仙境蜜粉盒4大色系。（benefit提供）

許多人青春回憶裡benefit的第一顆腮紅就是蒲公英蜜粉盒，多年過去了，經典始終還在，但即將賦予品牌嶄新DNA，保留經典頰彩蒲公英蜜粉盒及修容瑪其朵蜜粉盒的人氣色調，其餘顏色不只成分＆香氣全部更新，更直接推出全新11色。

頰彩系列共有四大色系，甜美粉色調、珊瑚橘色調、裸藕色系、微醺莓果色系，全系列粉體添加珍珠及類藍寶石兩種粉末，粉質細緻易暈染打造自然氣色，同時符合近年來美妝界注目的彩妝包容性，高顯色妝效讓全球各地不同膚色的benefit愛用者，都能感受到好延展的親膚妝感。

頰彩是最便於挑戰變化新造型的臉部彩妝品，擁有快速改變心情與妝容態度的神奇魔力；每次出發前往不同地點，總讓人想搭配不同色調的頰彩，即使現在全球還受限於疫情，無法盡情享受自由旅行的樂趣，但是只要打開benefit小盒子，輕輕刷上頰彩，讓色彩啟動遨遊想像。