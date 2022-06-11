被稱為日本「怪物」的拳王井上尚彌，在7日的WBA・WBC・IBF雛量級世界拳王統一戰，僅花2回合，就擊敗39歲的「菲律賓閃光」多納爾，超強戰力讓舉國都歡騰，不過，網友也注意到場邊「嬌」點，原來2位「舉牌女郎」因為顏值太高，讓她們也跟著爆紅。

雪平莉左因擔任舉牌女郎人氣飆升。(圖／取自雪平莉左IG)

這次擔任拳王戰的2位「舉牌女郎」，分別是留著俏麗短髮的天野麻菜與氣質長髮的雪平莉左，其中雪平莉左因井上尚彌獲勝後，在台上受訪時，被發現她在背後淚光閃閃，立刻成為眾人焦點，人氣直線攀升。

身高164公分的雪平莉左，擁有九頭身的身形，加上F級的傲人上圍，被日媒譽為「令和最高の美ボディ(令和最美身體)」，本來是OL的她，厭煩平凡生活，因此2019年以賽車女郎入行，2020年轉戰寫真界。

而雪平莉左因為這次的拳王戰「一舉成名」，IG也在短短4天從原本的14萬，漲到已超過21萬人追蹤，從她的社群網站看來，除了日常生活美照，她也不吝於分享工作的側拍照，大方分享好身材，性感又迷人。此外，她在4月推出的個人首本實體寫真集，也重回網路暢銷榜，奪下單日冠軍，人氣銳不可擋。