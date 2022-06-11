1名女網友日前被前男友惡意散佈私密影像到各個影音網站，她為此分享目前政府有成立「私ME_成人遭散布性私密影像申訴服務網」，能讓受害者申訴後，要求平台下架影音，此外也有其他網友分享「iWIN網路內容防護機構」也能夠處理，不少人紛紛說「感謝分享」、「太有幫助了」。

該女網友在Dcard上發文，她分手後被前男友報復散佈私密照，對方甚至上傳到影音網站與各大社團，她說目前政府設立「私ME_成人遭散布性私密影像申訴服務網」能協助受害者把影片下架各大網站，受害者可以透過24小時的線上表單申訴或撥打電話專線，提供散佈的網址後就能要求平台下架影片。

女網友被前男友散佈私密影像到各個影音網站，她分享目前政府「私ME_成人遭散布性私密影像申訴服務網」，能讓受害者申訴後，要求平台下架影音。（翻攝自網路）

「私ME_成人遭散布性私密影像申訴服務網」能讓受害者申訴後，要求平台下架影音，此外也有其他網友分享「iWIN網路內容防護機構」也能夠處理。（翻攝自網路）

此外，衛生福利部「數位/網路性別暴力被害人保護服務計畫」所成立的臉書專頁「Gender愛是零暴力」也會分享不少性別暴力資源，該女網友還說私ME服務網還能提供證據保留教學、協助報警流程、下架移除機制、後續諮商轉介等服務，希望讓民眾能在遇害時有個方向，利用法律為自己反擊。

其他網友則留言「感謝你的分享但還是希望每個女孩都沒有用上的那天」、「我才在煩惱這個，你文章打得太詳細了，我好感謝你」、「去iwin 投訴，他們會幫你下架」、「警察局、私me、iwin 等等都是求助管道哦，後兩者是專門處理私密照片影片的部門」。