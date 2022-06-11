星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，雙子座、獅子座、金牛座、天秤座、雙魚座的女人婚後運勢將會轉旺，因為她們具有獨特的魅力，又有選老公的眼光，往往婚後能過著幸福的好日子。

▍第五名：雙子座

雙子女通常有著甜美、伶俐的外表，十分討人喜歡，從小就知道自己要的是什麽樣的生活，非常有主見，長大後更是處事圓滑，又能隨機應變，面對形形色色的人都能處之泰然，無論是公婆或是親友都能相處融洽，有望嫁入豪門，婚後好事不斷。

▍第四名：獅子座

獅子女很愛面子，不允許自己邋遢沒品味，尤其出門在外一定要光鮮亮麗。生活中的獅子女，總是鞭策自己要獨立自主，別只想著要依賴異性，但就是因為這種精神，讓一些富二代或是高富帥，深深被她給吸引了，因此獅子女婚後好事不斷的機率特別高。

▍第三名：金牛座

金牛女對感情不是很積極，看起來乖巧文靜，其實內心很有想法，金牛女不會為了一時的激情，而把現實狀況拋諸腦後，也因為對每件事都能抱著實際的考量，讓自己在擇偶時，自然能選到一個可讓自己幸福的對象，婚後好事不斷。

▍第二名：天秤座

天秤女散發一股嬌貴的千金氣息，舉手投足十分優雅，由於天秤女的交際手腕高明，加上親切不做作的模樣，通常能夠贏得大多數人的好感，也特別容易吸引到有錢的老公。婚後老公會常帶著天秤女出席各種場合，覺得面子十足，因此天秤女很適合做一個全職的少奶奶，為老公打點人際關係。

▍第一名：雙魚座

雙魚女是一個敏感、善於觀察的女生，給人一種柔弱可愛的感覺，讓人想對她加倍憐惜。加上雙魚女本身的能力就很不錯，文武樣樣精通，面對長輩時謙恭有禮，對待另一半溫柔體貼，天生就有一種討人喜歡的魅力，因此當上好命少奶奶的雙魚女特別多。

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