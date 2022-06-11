民進黨「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，昨（10）日釋出流行疾病學專家、中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉的專訪。總統蔡英文也在臉書上指出，希望可以讓民眾「破除疫情迷思，也讓大家防疫更安心」，沒想到，「宅神」朱學恒就在臉書留言處開嗆，「蔡英文找你就是問道於盲」，引發討論。

宅神朱學恒。（資料照片）

蔡英文昨（10）日在臉書上表示，面對疫情的不確定性，民眾都很容易感到不安，因此政府除了根據科學專業制定防疫政策，疫情資訊的公開、透明也是台灣防疫工作的重要一環。因此她邀請到中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉，和大家談台灣的防疫，甚至更保證「對於防疫，何美鄉研究員擁有非常豐富的經驗和專業，可以破除疫情迷思，也讓大家防疫更安心」。

此篇文章一發出，立刻引發大量網友討論，今日朱學恒更現身直言，「總統府是不是找不到真正的科學家了？」他更狂酸蔡英文找來的這位科學家，錯誤宣傳omicron重症比例，朱學恒甚至更放下豪語「有膽可以來告我啊，陪你玩！」

許多網友看完後紛紛留言表示「請鬼拿藥單啦！」、「我現在不快篩，所以我是好的黑數」、「我快篩陰，我得不到黨的祝福」。