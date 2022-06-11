一紙禁銷令，暫停台灣石斑魚輸入大陸，對此，屏東縣長潘孟安表示，屏東石斑魚產量占全台5成以上，自去年底對岸對屏縣2家養殖場石斑魚祭出禁令後，已預期禁令遲早擴及全台，所以提早在4年前於全球布局上已不依賴單一市場，而是積極設立冷鏈物流加工，以利冷凍石斑魚販售到歐美等其他地區。

潘孟安坦言，此次大陸市場斷然禁止輸入石斑魚，縣府團隊很早就預期會發生，就跟先前大陸禁止台灣鳳梨輸入一樣狀況，所以近幾年除鼓勵保價加工凍儲，開發冷凍加工輸出美國，更嘗試將石斑魚輸往日本、加拿大冰鮮。

此外，期間每年至少舉辦10場活動，積極與百貨、通路業者、國外貿易商、在地餐廳合作，雖然受到國際疫情影響，赴國外行銷機會減少，但仍積極開發中東等市場，達到國內、外市場分散銷售。

潘孟安說，未來石斑魚產業將會以內銷為主，冷鏈加工為輔，內銷包括推廣防疫平安箱、企業平臺認購、凍儲補貼，及協助加工後進入國內大型賣場，甚至協助洽商美式大型賣場，未來也將爭取更多外匯，盼在互惠互利的原則，能用高品質漁獲，擄獲消費者的心。

屏縣府農業處表示，屏東縣石斑養殖高峰約在2015年、2016年前後，但石斑魚產業後續因兩岸政治因素影響，再加上近2年新冠肺炎防疫措施，屏縣去年至今年改為其他魚類養殖約有3至4成，目前石斑年產量約8000多公噸、產值約20多億元，外銷至中國約3000多公噸、產值約8億，約占全台銷陸量一半，但比過去最盛時期1萬2000多公噸，已經減少相當多。

縣府團隊承諾，後續除配合農委會全力協助漁民降低損失外，也鼓勵國人、公司行號，透過團購等方式，多多消費富含高營養、零負擔且品質優秀的屏東石斑。