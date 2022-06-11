本周老屋包場歡慶趙傳60大壽。（TVBS提供）

楊銘威負責調酒。（TVBS提供）

本周包場舉辦生日會。（TVBS提供）

TVBS《來吧！營業中》第一季加碼延長到20集，本周接到金智娟的神秘委託書，希望包場「老屋」幫好友趙傳慶祝60歲大壽，5位主持人也立刻聚集起來開會，討論慶生當天的菜單跟佈置。

為給趙傳一杯特別的調酒，負責本次的調酒的炎亞綸跟楊銘威，一同到楊銘威投資的酒吧學習，楊銘威製作「威威Mojito」，卻被笑「可以帥一點嗎」？一旁的炎亞綸搭腔：「這種事要求的來嗎！」為了本次特別學的「老屋特調」受到客人的好評，金智娟大讚：「從沒喝過這麼好喝的，還可以客製化。」

楊銘威首度在外場服務，深深體會到內外場的不同，發現在外場的人會因為上菜的速度變得很緊繃，之前在內場完全不知道外面發生甚麼事，他透露根本兩個不同的世界。炎亞綸也說，這次之後，大家應該都能體會到彼此的感受。

吃飽喝足的趙傳，拿起吉他演唱代表作〈我是一隻小小鳥〉，這次精心設計的生日宴會，也是趙傳第一次在節目中過生日，令他很感動。為了趙傳的生日，大廚姚元浩也特別準備「老屋」招牌餐點紅酒燉牛肉長壽麵，讓原本就是《來吧！營業中》忠實粉絲的于子育開心說：「今天值回票價。」

《來吧！營業中》每周六晚8點在TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、10點於台視頻道播出，Netflix首度播出正宗台綜《來吧！營業中》每周上架新集數。