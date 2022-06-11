第44屆金穗頒獎典禮今（11日）下午登場，擔任頒獎人的王淨，直呼「頒獎比入圍還要緊張」，更透露自己是上台前超容易焦慮的類型，驚曝「腋下都濕掉」，而今也是她被爆與交往2年多的宋柏緯分手後首度露面，被問及感情現況，她僅回「一直都是單身」，也不需要調適心情，「沒有任何事情讓我悲傷」，也坦言現在身邊沒有出現追求者，但不排斥和圈內人交往，「這個年紀應該要體驗付出愛、跟被付出的感覺」。

王淨表示去年年底因同時拍攝2部戲，加上忙於3部作品的宣傳活動，累到免疫系統失調、眼睛反覆發炎，幸好農曆年後有休息了約半年的時間，才把慢慢把身體調養回來，這段時間生活相當規律，每天早睡早起，也有和家人朋友出門散散心，近日將進組拍戲，但已殺青的作品今年都沒有預計要推出，今天現身金穗獎，算是她近日難得的公開行程，讓她不忘開玩笑喊「準備息影」。

曾敬驊11日出席第44屆金穗頒獎典禮。（粘耿豪攝）

新作才剛殺青的曾敬驊也是久違露面，上台頒獎時還緊張到忘記入圍項目，他坦言好久出席那麼多人聚在一起的場合，因為過去7、8個月來一直都待在劇組拍戲，飾演的角色又比較頹廢，還因此個性變得很悲觀、消極，喪失社交能力，每天都覺得自己很邊緣，還曾經最高紀錄1個禮拜沒倒垃圾，都先把廚餘放在冰箱，前陣子頂著頹廢髮型現身西門町，也沒被認出，昨天把頭髮剪掉後，終於恢復到開心一點的狀態，「好像有帥回來了」。