桃園市長選戰，國民黨徵召前行政院長張善政，原本積極爭取提名的國民黨前台北市議員羅智強6日宣布退選。而羅智強自4月初宣布參選，展開「1000公里傾聽桃園」行腳行動，根據網路輿論分析網站發現，羅智強這兩個多月並非毫無收穫，羅智強即使最終無緣參選，但他在部分層面獲得地方的認同，擴大了粉絲族群，反而讓羅智強繼續站穩「藍軍網路關鍵意見領袖」的地位。

TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析指出，數據顯示，3月底首度傳出羅智強有意轉戰桃園市長後，羅的網路聲量暴衝，單日聲量達到2.64萬則，為近3個月之最。在5月18日國民黨中常會徵召張善政參選後，羅智強的網路聲量開始消退，直到他隔空向張善政喊話並宣布退選後，又再度創造聲量高峰，不僅單日聲量上拉至9.8千則，也讓聲量均線漲至3019則，停在近3個月的最高點。

不過，羅智強一路走來，有不少人表達支持，但也有部分反對聲浪，尤其桃園市議長邱奕勝一度嗆聲，若提名羅智強就退黨。觀察當時邱奕勝的粉專及他相關後援會社團，發現羅智強的正面聲量僅17％、負面聲量23％、好感度0.73。不過在張善政接受徵召後，邱奕勝對羅智強的態度與以往大相徑庭，甚至誇羅智強「桃園有你會更好」，使邱奕勝的粉絲一改過去負面態度，讓羅智強的正面聲量比例來到5成2、好感度突破2。

另外，網路數據也發現，張善政被國民黨徵召後，共有27個側翼粉專發文挺羅智強，貼文數累計184則，顯示羅智強儘管最終未能如願被提名，但卻因而讓羅智強繼續站穩「藍軍網路關鍵意見領袖」的地位。因此，羅智強即便最終無緣參選，但他在部分層面獲得地方認同，擴大了粉絲族群，稱不上是毫無收穫；羅智強若能持續保持網路聲量，展現政治能量，未來向更高位邁進、開拓仕途，並非完全不可能。