「半島電視台」（Al Jazeera）11日報導，烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）告訴英國《衛報》（The Guardian），烏東戰場現在已陷入「砲戰」，而烏軍的火力嚴重不足，與俄羅斯火砲的比例僅為1比10至15，強調目前戰局的關鍵就是西方軍援。

「半島電視台」指出，這代表只有在華盛頓和其他西方政府兌現承諾、提供包括多管火箭發射系統在內的更多高品質武器之下，烏克蘭才有辦法扭轉局勢。