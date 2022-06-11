因應園區快速發展及廠商用人需求，科技部中科管理局與台中市政府勞工局攜手、今（11）日共同舉辦「2022迎向科技薪時代」中科園區廠商聯合徵才活動，初步媒合率達六成。

中科管理局長許茂新表示，中科園區不畏疫情影響，110年營業額創歷史新高、達到1兆352億元；展望111年，疫情帶動遠距及宅經濟商機，加上車用晶片新興科技應用等利多，中科營業額將持續創新高。

111年4月底，中科園區總就業人數已達到53,027人。中科管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口，今年以來已陸續舉辦19場次的單一廠商徵才活動，本次聯合徵才活動共有台積電（2330）、友達（2409）、台灣康寧、台灣精銳（4583）、永勝光學、先進光電（3362）、矽品精密、華凌光電、旭東（4537）機械、橋椿（2062）金屬等26家園區廠商，共釋出工程師、技術員、行政人員等約1,900個職缺。

今日徵才活動期間，包括台積電、友達等科技大廠攤位前，求職人潮絡繹不絕，求職者無不希望爭取到適合的工作機會。

為配合防疫措施，廠商徵才採取實體與視訊雙軌制，並因分流參與人潮，廠商採上、下午場次徵才，參加者須配合量體溫、戴口罩及酒精消毒才行入場。

另為協助求職者進行職涯規劃及提升錄取機會，活動現場同時舉辦「履歷健診」、「職涯諮詢」，協助求職者進行職涯探索並提升錄取率。本次徵才活動所提供的就業服務，處處可見中科管理局及台中市政府勞工局的用心，廣受現場求職民眾好評。