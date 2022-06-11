嘉大植物醫學系主任蔡文錫（左）期勉連江縣農會儲備植物醫師。 （嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義大學植物教學醫院配合中央10年農藥減量政策，由動植物防疫檢疫局委託培訓63名儲備植物醫師，並媒合46人到有需求的農會或鄉鎮公所駐點，為農民提供客製化的農作物用藥、病蟲害問題診療等服務。

嘉大植物醫學系教授郭章信表示，近10年來嘉大、台大、中興及屏東科大等4校陸續培訓百餘位儲備植物醫師，到各縣市政府、農會、公所服務，植醫下鄉後要盤點當地主要農作物、病蟲害問題、有效防治方法，定期回報輔導農民的情形，由後援團隊提供意見及協助。

郭章信說，去年有植醫到嘉義縣太保協助農民有關紅龍果、哈密瓜、水稻的栽種，與後援團隊合作，透過計算水量、微生物製劑處理病蟲害，頗有成效，讓農民很有感。

嘉大植物教學醫院於6月6日至6月10日辦理儲備植物醫師職前培訓，因應疫情變化，原本實體課程改為線上授課，由各國立大專院校、農業試驗所及改良場等機構的植物病害、蟲害、病毒、土壤肥料及作物栽培專家講課。

10日課程最後1天，在嘉大農業科學館辦理培訓測驗及職前說明會，動植物防疫檢疫局副局長鄒慧娟、嘉大農學院長沈榮壽、植物防疫組長陳子偉等人出席，並頒發培訓結業證書，同時媒合46位儲備植物醫師到有需求的農會、鄉鎮公所服務。

嘉大植物醫學系主任蔡文錫表示，植物醫師未來將實際走入田間，機動化服務，提供正確用藥諮詢、田間綜合管理概念，協助農民有效防治農作物的病蟲害，並輔導農民採取友善環境的防治資材替代傳統的化學藥劑，讓農耕作法能適地適作、減少用藥、增加產量、提升品質及提高收益。