屏東恆春東門公廁被民眾發現，一處女廁牆上被用膠帶貼上一件女性內褲，並留下紙條，要求女子如廁後如法炮製，不然會不好過；此舉引來地方內議，有人批根本吃飽太閒！懷疑就是色男想蒐集女用內褲想出來的爛招，警方獲悉消息後也將展開追查。

被貼在公廁牆上的女用內褲旁，還留下大大標語，寫著勿動、不要撕掉我，並寫下上過請把內褲也留在掛鉤上，不然會不好過，最後註明「死者愛內褲」。

恆春警方獲悉消息表示，現場沒有發生過命案，研判是惡作劇成分居大，但行為已嚴重影響民眾使用意願，將全力追查這名惡作劇者。