婆媳關係可說是千古難題，不少人與丈夫很恩愛，但卻因與婆婆關係不佳，最終成為離婚導火線，不過有些星座女很沉得住氣，總是懂得如何討婆婆歡心，因此減少許多家庭糾紛。《搜狐網》近日分享3個受婆婆青睞的星座女，她們非常善解人意，就算起爭執也不計較，甚至還有旺夫運。

第三名、射手座

射手女雖然並不善解人意，但卻很粗心大意，平時說話有口無心，有時自己說過什麼話，沒隔幾天就忘記了，屬於不記仇的類型，這也成為她們的優點，就算與婆婆發生爭執，射手女也不會記在心裡，睡了一覺還是可以笑著面對婆婆，家庭矛盾會因此減少很多。

另外，射手女非常有目標，不論遇到什麼困難和阻力，她們都能樂觀看待，絕對不會氣餒，總是信心滿滿的樣子，而這份精神也會影響一家人，在不知不覺中帶動眾人的激情，使整個家庭生活充滿樂趣和希望，運氣也會跟著來，因此很多人認為，射手女最有旺夫運。

第二名、雙魚座

雙魚女不僅聰明賢淑，而且善解人意，做事懂得進退，她們知道，父母養育子女並不容易，會以婆婆的角度去思考，認為做為晚輩的她們，應該要好好孝敬老人家，尊重他們的生活習慣，也因為懂得換位思考，因此雙魚女很少與長輩發生衝突。

除此之外，雙魚女對於權力的慾望並不大，因此很少與婆婆爭奪主導權，對於她們來說，這些事情毫無意義，與婆婆爭吵的機會自然降低很多，從而得到家庭的安寧與和諧，對於雙魚女而言，家人能過得快樂才是最重要的，所以她們會花很多時間經營家庭。

第一名、金牛座

金牛女個性溫和，做事情慢條斯理，能為家庭營造溫馨和諧的氛圍，而且她們非常顧家，平時不喜歡交際應酬，閒暇時間就待在家裡，整理家務或是看書，不僅如此，精打細算的金牛座善於理財，她們會合理安排家庭的財務開銷，能省則省，因此深得婆婆喜歡。

在處理婆媳關係上，金牛女懂得謙讓，她們通常不會直接與婆婆起爭執，做事一定會有計畫，合理安排每個人負責的事情，若覺得有些事適合婆婆來做，她們就會盡量少摻和，也不會挑剔婆婆做得好不好，因此與婆婆起衝突的機會很低。